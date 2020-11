Vitória de Guimarães perde Mikel Agu por seis semanas

Mikel Agu vai desfalcar o Vitória de Guimarães durante as próximas seis semanas, devido a uma entorse no joelho direito, segundo confirmou à Lusa fonte oficial do clube minhoto, esta quarta-feira.

O médio nigeriano, de 27 anos, lesionou-se no sábado, frente ao Sporting, em partida da sétima jornada do campeonato, e foi substituído por Pepelu, aos 24 minutos. O Vitória foi goleado por 4-0.

Titular em seis das sete rondas já cumpridas da I Liga, Mikel Agu é ausência certa nos desafios com o Arouca, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, a 21 de novembro, e com o Tondela, para a oitava jornada do campeonato, a 27 de novembro, ambos fora. Também é baixa para a receção do Vitória ao Portimonense, da nona jornada, a 5 de dezembro.

Com oito internacionalizações pela Nigéria, o médio-defensivo representa o Vitória de Guimarães desde a época 2019/20.

Em Portugal, já passou pelo FC Porto (2009 a 2015) e pelo Vitória de Setúbal (2016/17 e 2018/19).

O Vitória de Guimarães, que após a terceira jornada trocou Tiago Mendes por João Henriques, encontra-se no sexto lugar do campeonato.