Presidente da ANTF diz que "despedir treinadores demonstra incompetência"

O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) considera que despedimentos tão precoces são a “demonstração inequívoca da falta de competência dos dirigentes dos clubes”.

Em declarações a Bola Branca, José Pereira diz que não entende como se escolhe um “alto quadro para um clube empresa e passados poucos meses já se esteja a despedi-lo, o que mostra alguma irresponsabilidade de quem dirige”.

Para o presidente da ANTF, os “dirigentes ou são incompetentes porque escolheram alguém sem valor, ou então têm de dar tempo para o treinador trabalhar“.

José Pereira fala, também, da necessidade dos clubes terem muito cuidado na escolha de um treinador: “Tem de ser alguém que possa ser enquadrado com o plantel mas também com as especificidades do clube.”

Quanto aos vários exemplos de treinadores que dirigem mais que uma equipa da I Liga na mesma temporada, José Pereira lembra que “é inconstitucional negar o direito ao trabalho”.