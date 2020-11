Jogadores do V. Setúbal defrontam Moura mas fazem pré-aviso de greve

O V. Setúbal promete pagar mil euros a cada jogador na próxima semana para minimizar os ordenados em atraso no clube. Face a esta promessa os jogadores aceitam jogar, esta sexta-feira, em Moura, mas avançam com pré-aviso de greve para a jornada seguinte da série H do Campeonato de Portugal.

Foi esta a decisão que saiu após a reunião do presidente dos sadinos, Paulo Rodrigues, com o presidente do sindicato dos jogadores, Joaquim Evangelista, no estádio do Bonfim.

"Os jogadores decidiram ir a jogo na próxima sexta-feira, dando um sinal positivo e de boa vontade. Entretanto, fizeram também já um pré-aviso de greve para o jogo a seguir. Os jogadores dão à direção a possibilidade de até essa altura resolver o problema. Esta é uma posição sensata. Os jogadores podiam não ir a este jogo em Moura, mas vão, dando espaço e tempo à direção para resolver os problemas", disse a Record Joaquim Evangelista.

O dirigente sindical lembra que esta situação de incumprimento salarial já dura há vários meses mas, apesar disso, deixa um voto de confiança a Paulo Rodrigues.

"Acredito na boa vontade do presidente. Tenho falado com ele e com o advogado, mas agora é preciso dar um sinal claro. Primeiro pagando já na segunda-feira e, depois, apresentando uma solução que estão, aparentemente, a construir para o futuro do Vitória", acrescentou Joaquim Evangelista.