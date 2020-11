Gil Vicente confirma saída de Rui Almeida

O Gil Vicente confirmou, esta quarta-feira, que chegou a acordo com Rui Almeida e restante equipa técnica para rescisão de contrato.

Em publicação no Facebook, o clube minhoto agradece a Rui Almeida "o empenho e a dedicação" mostrados nos poucos meses ao comando da equipa e expressa "votos das maiores felicidades para o futuro".

Rui Almeida regressou de França para orientar o Gil Vicente, após a saída e Vítor Oliveira. Sob o comando do técnico, de 51 anos, os gilistas encontravam-se, ao fim de sete jornadas, no 17.º lugar do campeonato, com cinco pontos, fruto de uma vitória, dois empates e quatro derrotas.

Para o lugar de Rui Almeida, deverá entrar Ricardo Soares, acabado de sair do Moreirense, conforme o que a Renascença apurou.

Ricardo Soares, entretanto substituído por César Peixoto, deixou o Moreirense no 11.º lugar do campeonato, com oito pontos somados.