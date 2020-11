Covid-19. Mais sete infetados no Boavista, incluindo o treinador

O treinador Vasco Seabra e mais seis elementos da estrutura do Boavista tiveram testes positivos para o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, confirmou à agência Lusa fonte do clube da I Liga de futebol.

A mais recente bateria de despistagem, realizada na terça-feira, indicou sete novos casos de infeção, que se juntam ao defesa Ricardo Mangas e ao médio Miguel Reisinho, ausentes da derrota no terreno do Farense (3-1), no domingo, da sétima jornada.

Em causa, estão atletas, membros da equipa técnica e outros elementos do “staff” do Boavista, cuja maioria das identidades é desconhecida, à exceção do treinador principal Vasco Seabra, tendo sido isolados do restante plantel para cumprirem isolamento.

Depois do triunfo caseiro sobre o Benfica (3-0), o único em toda a temporada, as ‘panteras’ voltaram a escorregar no campeonato e somaram a terceira derrota, ocupando o 15.º posto, com seis pontos em 21 possíveis, um acima da zona de despromoção.

O próximo compromisso da formação de Vasco Seabra é a visita ao Vizela, da II Liga, integrada na terceira eliminatória da Taça de Portugal e aprazada para 22 de novembro, às 20h00, no Estádio do FC Vizela, no distrito de Braga.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,26 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.103 em Portugal.