Renato Sanches e José Fonte no onze ideal do início da Ligue 1

Renato Sanches e José Fonte foram incluídos pela revista "France Football" no melhor onze das primeiras 10 jornadas da Ligue 1.

A inclusão dos dois internacionais portugueses é um prémio para o bom início de época do Lille, que se encontra em segundo lugar, com 19 pontos, apenas atrás do Paris Saint-Germain, com 24. O médio é mesmo o jogador de campo com melhor classificação: 6,57 em 10.

Foram incluídos, na equipa ideal do primeiro quarto do campeonato francês: Mandanda (Marselha); Florenzi (PSG), Fonte (Lille), Kimpembe (PSG), Perraud (Brest); Cahuzac (Lens), Renato (Lille), Di María (PSG), Bamba (Lille); Mbappé (PSG) e Laborde (Montpellier).