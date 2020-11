Paulo Pereira. “Nomeação do árbitro do Portugal-França é surpreendente”

O árbitro nomeado para o Portugal-França de sábado no estádio da Luz é alemão Tobias Stieler. Internacional desde 2014, o alemão, de 39 anos, vai arbitrar pela primeira vez a principal seleção portuguesa.

O comentador de arbitragem de Bola Branca, Paulo Pereira, olha com surpresa para a escolha da UEFA. “É surpreendente a nomeação. É um alemão de 39 anos que pertence ao Grupo 1 dos árbitros da UEFA e era expectável que fosse nomeado um árbitro do Grupo de Elite da UEFA. Este árbitro não tem grande experiência a nível internacional. Apenas dirigiu seis jogos da Liga dos Campeões e 19 da Liga Europa”, argumenta.

Mas, apesar da escassez de jogos internacionais no currículo do árbitro alemão, Paulo Pereira encontra alguns dados que ajudam a explicar a nomeação. “A UEFA não faz nada por acaso. Recentemente, Tobias Stieler foi o árbitro do Manchester City-Marselha da Liga dos Campeões, um jogo importante. Faz hoje um mês e esteve no Inglaterra-Bélgica da Liga das Nações e para além de ser um árbitro de confiança da UEFA será provavelmente um dos árbitros que integrará no próximo ano o Grupo de Elite da UEFA”, refere.