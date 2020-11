Médico prevê "alta iminente" para Diego Maradona

Diego Armando Maradona está prestes a receber alta médica, mais de uma semana depois de ter sido internado e após ter sido submetido a cirurgia para remover um coágulo sanguíneo do cérebro (hematoma subdural).

A garantia foi dada, esta quarta-feira, pelo médico Leopoldo Luque, responsável pelo estado de saúde do antigo futebolista argentino no hospital de Buenos Aires onde ele foi internado.

"A alta de [Maradona] é iminente, a reunião com a família foi muito positiva. A situação atual é diferente dos dias anteriores", declarou à imprensa.



Maradona foi internado, no dia 2 de novembro, segunda-feira, por apresentar sinais de anemia, desidratação e baixo estado anímico. Contudo, no dia seguinte, foi detetado um coágulo no cérebro e Maradona teve de ser submetido a operação urgente para removê-lo.

Na terça-feira, o próprio Loepoldo Luque afirmou que Maradona se encontrava "muito bem" e que tinha "vontade de sair" do hospital, e que estava a ser avaliada a possibilidade de alta clínica nos próximos dias.