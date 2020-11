Covid-19 tira selecionador da Suécia dos jogos do grupo de Portugal

O selecionador de futebol da Suécia, Janne Anderson, vai falhar os jogos do grupo de Portugal da Liga das Nações frente a Croácia e França, depois de ter testado positivo à Covid-19.

"Vai falhar todos os jogos do mês de novembro", informou a porta-voz da Federação sueca, Ester Kristiansson, que adiantou, também, que o técnico "sente-se relativamente bem" e continuará em isolamento.

Anderson, de 58 anos, já se encontrava em isolamento de forma preventiva, porque uma pessoa próxima da família tinha sido diagnosticada com o novo coronavírus.

Assim, não poderá sentar-se no banco no particular com a Dinamarca e nos jogos da Liga das Nações diante da Croácia e da França.

Portugal lidera o grupo 3 da primeira divisão da Liga das Nações, com 10 pontos, os mesmos da França, segunda classificada. Em terceiro, está a Croácia, com três pontos, em último está a Suécia, com zero.