Lisboa avança com 15 medidas de apoio a empresas e famílias

A Câmara de Lisboa anunciou, nesta quarta-feira, 15 medidas para apoiar empresas e famílias do concelho. Segundo Fernando Medina, os apoios têm um valor global de 55 milhões de euros para comércio, restauração, cultura, setor social e famílias.

Uma das prioridades é justamente apoiar o comércio e a restauração, para os quais estão previstos apoios mensais.

“O apoio que fazemos é um apoio a fundo perdido, que se pode dirigir ao pagamento de rendas, ao pagamento de salários, de encargos. Nas empresas até 100 mil euros, [o apoio] terá um valor de quatro mil euros. Estamos a falar de um apoio de mil euros por mês a cada empresa”, afirmou o presidente da Câmara.

“Nas empresas entre 100 e 300 mil euros de faturação o apoio de seis mil euros – portanto, 1.500 euros por mês – e, nas empresas entre 300 e 500 mil euros, oito mil euros, isto é, dois mil euros por mês”, prosseguiu.

Fernando Medina quer fazer os primeiros pagamentos já no próximo mês (dezembro). Deverão ser abrangidas cerca de oito mil empresas – “falo de empresas ou empresários em nome individual, que representam cerca de 100 mil postos de trabalho na cidade de Lisboa e que, no fundo, representam 80% de todo o setor abrangido do comércio e da restauração”.