Portugal poupa com Andorra para investir na Liga das Nações

Portugal recebe Andorra, esta quarta-feira, num encontro particular que servirá de teste para o ataque final à qualificação para a "final four" da Liga das Nações.

Fernando Santos não garantiu que irá fazer poupanças, embora tenha deixado a ideia no ar, na conferência de imprensa de antevisão.

Portanto, o sexto duelo com os andorrenhos, no Estádio da Luz, em Lisboa, deverá mesmo contar com jogadores menos utilizados, face à dupla jornada decisiva com França e Croácia, em jogos do Grupo 3 da Liga A. A receção aos franceses é já no sábado, seguindo-se a visita aos croatas, três dias depois.

Assim, Cristiano Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou Diogo Jota podem ter menos minutos, esta quarta-feira, abrindo espaço para eventuais estreias de Paulinho e Pedro Neto, apesar de terem realizado apenas um único treino.

A única dúvida no que aos jogadores disponíveis diz respeito prende-se apenas com Raphael Guerreiro, o único que falhou o apronto da manhã de terça-feira, na Cidade de Futebol.

De resto, o selecionador poderá aproveitar para cimentar as dinâmicas da dupla de centrais, uma vez que o indiscutível Pepe vai desfalcar Portugal nos derradeiros encontros em 2020, devido a lesão. Abre espaço para que José Fonte se junte a Rúben Dias, apesar das presenças de Rúben Semedo e Domingos Duarte.

Portugal vai defrontar Andorra pela sexta vez. No histórico de confrontos, apresenta domínio absoluto, com cinco triunfos e apenas um golo sofrido. O último duelo entre ambos, em 2017, no apuramento para o Mundial 2018, terminou com um triunfo por 2-0, com golos de Cristiano Ronaldo e André Silva.

Se Portugal, quinto colocado do "ranking" da FIFA, já tem presença garantida no Europeu do próximo ano e ainda luta por disputar a "final four" da Liga das Nações, Andorra ocupa um modesto 145.º posto na hierarquia mundial, além de atuar no último escalão da Liga das Nações, a Liga D.

Portugal e Andorra entram em campo a partir das 19h45, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.