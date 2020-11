Cristiano Ronaldo ganha ritmo a perseguir Ali Daei

Leonel Pontes considera que Cristiano Ronaldo pode, esta quarta-feira, conjugar os golos com a reaquisição de "ritmo competitivo".

O capitão, que soma 101 golos, vai tentar, no particular de Portugal frente a Andorra, na Luz, perseguir o recorde do já retirado Ali Daei, fixado em 109 "tentos", o que tornaria no melhor marcador de sempre por seleções. Em entrevista a Bola Branca, Leonel Pontes, antigo adjunto da seleção e conterrâneo de Ronaldo, antevê o "melhor dos dois mundos".

"Os desafios individuais e ultrapassar recordes tem sido algo de que [Cristiano Ronaldo] tem vindo à procura nos últimos anos. Este é um jogo em que ele pode ter a possibilidade de fazer mais golos, mas em que a sua presença só fará sentido pelo facto de ter estado recolhido devido à pandemia, não tendo muitos jogos no último mês", sustenta.

Embora reconheça que o recorde de golos "é também uma marca para Portugal", Pontes não acredita que Fernando Santos "pense nisso".

"Vai pensar [primeiro] na organização coletiva, vai pensar em dar minutos a alguns jogadores que normalmente não fazem parte da seleção. Todavia, se puder em simultâneo dar mais alguns minutos a Ronaldo, será uma oportunidade para Ronaldo aproveitar. Acredito que a equipa estará também envolvida nesse espírito", perspetiva o técnico madeirense, que mantém uma forte relação pessoal com o craque.

Grupo com "maioria estrangeira" beneficia Portugal

Leonel Pontes considera que jogo seguinte ao com Andorra, no sábado, já a contar para a Liga das Nações, frente à França, "poderá ser decisivo" na corrida para a revalidação do título conquistado em 2019.

"Queremos consolidar a nossa posição no grupo, onde ambos têm dez pontos, mas também a nossa posição na Europa", defende.

Para o treinador, de 48 anos, o facto de somente dois dos convocados da última lista de Fernando Santos atuarem em Portugal é sinónimo da atual qualidade do grupo, em contraste com a menor valia da Liga lusitana. O que acaba, porém, por ser benéfico para a equipa das quinas.



"Somos um país que forma muitos bons jogadores, mas não temos depois a capacidade para os segurar. Quanto maior competitividade estes jogadores tiverem, em grandes ligas, mais preparados estão para coletivamente conseguirem os objetivos de uma seleção. Estão habituados a ganhar, a lutar para ganhar, e quando se juntam fazem uma grande seleção", conclui Leonel Pontes, em entrevista a Bola Branca.