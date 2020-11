Pedrinho "ganha massa" antes de voltar na Taça de Portugal

Pedrinho tem trabalhado para se adaptar melhor ao futebol europeu, o que implica ganhar mais massa muscular, de acordo com o empresário, que garante que o extremo está prestes a regressar à competição.

Em declarações a Bola Branca, Will Dantas assegura que a lesão que Pedrinho sofreu em outubro, frente ao Standard de Liège, em jogo da Liga Europa, e que o impediu de voltar à seleção olímpica do Brasil, foi uma "simples fissura" e que o avançado está "bem". O regresso pode acontecer depois da pausa para as seleções, frente ao Paredes, a 21 de novembro, para a Taça de Portugal. Entretanto, Pedrinho vai ganhando músculo.

"Está a fazer um trabalho específico de força e já ganhou seis quilos de massa magra. É um trabalho que o clube aqui [Corinthians] não fez e que, se tivesse feito, ele estava noutro nível. Mas aos poucos, ele vai entrando e vai conquistando o seu espaço", defende o agente do atacante.

Sobre a aventura de Pedrinho no Benfica, Will Dantas lamenta apenas que o clube encarnado não tenha entrado na Liga dos Campeões.



"Infelizmente. Mas para ele é uma experiência incrível estar a disputar essa prova [Liga Europa]", assegura o empresário do avançado.

Ao mesmo tempo, antevê a conquista do campeonato por parte do Benfica, através de uma perspetiva curiosa e bem humorada: "A camisola dele, com o número 38, foi a que ele usou quando subiu a profissional no Corinthians e é uma alusão ao 38.º título do Benfica."

Cebolinha, amizade que faz sorrir

Em Lisboa, Pedrinho tem a companhia de um "velho conhecido" seu do Brasileirão, Everton Cebolinha. Will Dantas dá conta de uma amizade com o ex-Grémio que favorece a integração do antigo atacante do "Timão".

"Inclusive as esposas são amigas também e isso ajuda à adaptação", explica o empresário, na mesma entrevista a Bola Branca.

O agente deixa, ainda, uma opinião corrosiva para justificar a aposta em treinadores portugueses no futebol brasileiro. Os mais recentes exemplos são as chegadas de Ricardo Sá Pinto ao Vasco da Gama e de Abel Ferreira ao Palmeiras.

"É pelo efeito Jorge Jesus, que fez um trabalho excelente aqui no Flamengo. Mas também vem comprovar a decadência dos treinadores brasileiros. Vulgo treinadores. No futebol quer ver-se jogadores a driblar, espetáculo", o que foi colocado de parte pelos técnicos locais, segundo refere o empresário.