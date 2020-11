Jorge Jesus quer ir buscar mais um lateral-direito ao Brasil

Jorge Jesus terá pedido à direção do Benfica a contratação de Guga, leteral-direito do Atlético Mineiro, segundo avança o jornal "Record".

O internacional olímpico brasileiro, de 22 anos, pode ser reforço em janeiro. O treinador pretende compensar a lesão grave de André Almeida e as prestações do reforço Gilberto, também contratado no Brasil, e do jovem Diogo Gonçalves, que têm ficado aquém das expectativas.

Anteriormente, o Atlético Mineiro pedia 10 milhões de euros por Guga, valor impeditivo para o Benfica. Contudo, a crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19 obrigou o clube brasileiro a reduzir as exigências: o defesa custa, agora, seis milhões de euros.

O Benfica não está sozinho no interesse em Guga, avisa o "Record". Atlético de Madrid, Spartak de Moscovo e Flamengo também estarão atentos ao lateral-direito, que em 2020 leva um golo em 26 jogos.