Jorge Jesus é o melhor treinador do arranque do campeonato

Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador da I Liga em setembro e outubro.

As cinco vitórias do Benfica nas cinco primeiras jornadas garantiram ao técnico, de 66 anos, a distinção, com 25,93% dos votos dos homólogos.

Jesus superou a concorrência de Emanuel Ferro, inscrito como treinador principal do Sporting, face à falta de habilitações de Rúben Amorim. Aquele que é, na prática, adjunto de Amorim recebeu 23,70% dos votos.

Em terceiro, ficou Carlos Carvalhal, do Sporting de Braga, com 15,56%.