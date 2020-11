Portugal vence Grande Prémio Europa Nostra 2020 com a Rede Tramontana III

Ao selecionar o projeto da Rede Tramontana III, o júri destacou que “as comunidades rurais montanhosas em toda a Europa têm um património cultural - tangível e intangível - extremamente rico e diversificado” e sublinhou que a natureza transfronteiriça e cooperativa é um “forte exemplo da importância da pesquisa como motor para equipar essas comunidades com as ferramentas necessárias para preservar e celebrar o seu património”.

A Rede Tramontana III, liderada pela portuguesa Binaural, a Associação Cultural de Nodar e que tem vários parceiros em Espanha, França, Itália e Polónia já tinha ganho, em maio, o Prémio Europa Nostra na categoria de investigação. Este projeto transfronteiriço que pretende valorizar e preservar a memória das zonas europeias de montanha, de caráter rural, é agora distinguido também com o Grande Prémio Europeu do Património Cultural/Europa Nostra 2020.

Também o coordenador da Binaural Nodar, parceiro do projeto, considerou que o Prémio ajudou “a perceber que as pequenas organizações que se dedicam ao património cultural rural e que trabalham em colaboração à escala europeia podem produzir resultados relevantes e de elevado impacto”. Luís Costa afirmou que além de homenagear “as comunidades rurais europeias e as suas memórias”, o prémio também dá “visibilidade à importância do arquivo digital como ferramenta para desenvolver um conhecimento profundo sobre o tecido social da Europa.”

Exposição sobre Auschwitz e reconstrução da Basílica de L’Aquila também premiadas

Além da Rede Tramontana III, o júri premiou também outros dois projetos. No comunicado pode ler-se que um deles é “a reabilitação exemplar da Basílica de Santa Maria di Collemaggio, em L'Aquila, Itália, fortemente danificada pelo devastador terramoto de 2009”.

Também laureado com o Grande Prémio foi a exposição “Auschwitz. Não há muito tempo. Não muito longe” organizada pela Polónia e Espanha, que assinalou o 75º aniversário da libertação do maior campo de concentração nazi. Os vencedores do Grande Prémio irão receber, cada um, 10 mil euros.

Na cerimónia, foi também anunciado o vencedor do Prémio Escolha do Público de 2020, selecionado entre os 21 premiados de 15 países europeus.

O projeto de educação, treino e sensibilização “Ambulância para os Monumentos”, da Roménia, “que salvou centenas de edifícios classificados do país através de uma rede de organizações ativas na área do património” foi o distinguido. Segundo a Europa Nostra, “este projeto recebeu o maior número de votos, através de uma votação online com a participação de mais de 12 mil cidadãos de toda a Europa”.