Pedro Gonçalves foi o melhor médio do campeonato em setembro e outubro

Pedro Gonçalves foi distinguido, esta terça-feira, com o prémio de melhor médio da I Liga durante os meses de setembro e outubro.

O médio-ofensivo do Sporting, de 22 anos, recebeu 46,67% dos votos dos treinadores do campeonato. Superou a concorrência de Angel Gomes (12,50%), do Boavista, e de Lucas Piazon (8,33%), do Rio Ave.

Pedro Gonçalves foi totalista nos quatro jogos em que foi opção pelo Sporting, em setembro e outubro, tendo apontado três golos.

O internacional português de sub-21 é o melhor marcador da I Liga, com sete golos em seis jogos, decisivos para a liderança do Sporting.