​A polícia entra em campo

De surpresa, a polícia entrou em campo e vários temas postos em sossego durante algum tempo voltaram à ribalta, constituindo-se mesmo como o tema principal da atualidade desportiva durante os próximos dias.



Magistrados do Ministério Público, dezenas de elementos da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária demoraram-se ontem largas horas em instalações ligadas ao Benfica, Santa Clara, Sporting e Académica, procedendo a buscas que dão assim continuidade a averiguações que decorrem já há largos meses.

Foram realizadas 29 buscas em todo o país, sendo oito domiciliárias, uma a uma fundação, seis a instalações de três sociedades desportivas, nove a outros tipos de sociedade, três a dois clubes desportivos e duas em escritórios de advogados.

Em causa estão eventuais irregularidades de âmbito diverso.

Águias e açorianos são visados por suspeitas de corrupção desportiva envolvendo várias transferências de jogadores, enquanto os leões são investigados por alegado branqueamento de capitais, ocorrido nos anos de 2011 até 2014, com o nome do angolano Álvaro Sobrinho envolvido no processo.

Os clubes visados nesta magna operação, que decorreu ontem durante todo o dia manifestaram, como seria de esperar, total disponibilidade para colaborar com as autoridades.

Veremos a seguir que efeitos decorrerão desta ação e quando voltaremos a ter notícias sobre o assunto.

Fazendo fé na justiça portuguesa, ainda que por vezes acusada de alguma lentidão, acreditamos que a mesma vai percorrer serenamente o seu caminho, para assim ser possível obter resultados que permitam fazer um balanço positivo das suas diligências, e promover a lavagem séria de que o futebol português carece.