FC Porto. “Já é tarde” para Rui Moreira, que “faz propaganda” por André Villas-Boas

O presidente da Câmara Municipal do Porto e líder do Conselho Superior do FC Porto, Rui Moreira, garante que não tem pretensões de vir a suceder a Pinto da Costa na presidência dos dragões.

Rui Moreira deixa mesmo elogios a um eventual sucessor: André Villas Boas.

“Neste momento está muito bem entregue, acho que temos um excelente presidente. Provavelmente, não terei tempo para isso. Tenho 64 anos e o futebol é uma coisa em que os dirigentes. Jorge Nuno Pinto da Costa tem mais de 80 anos, mas quando entrou era muito mais novo do que eu. Mas há imensos candidatos jovens disponíveis. O André Villas Boas quer ser presidente. Até estou a fazer propaganda ao meu amigo André”, referiu ao Polígrafo SIC.

Moreira confirma que chegou a pensar no cargo de presidente dos azuis e brancos (“houve um tempo que era ser presidente”), mas “já é tarde”.