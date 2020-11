Faustino Mestre: "Gostamos muito do FC Porto, mas queremos ganhar"

Faustino Mestre confessa que "só o Fabril fez exigências" durante a reunião com o FC Porto e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e que todas foram atendidas. Ou seja, a realização do encontro no seu complexo desportivo, no sábado e durante a tarde.

O presidente do Fabril do Barreiro não esconde a satisfação por poder receber no seu estádio, o Complexo Desportivo Alfredo da Silva, o atual detentor da Taça de Portugal, o FC Porto.

Embora existam condições ao nível de um clube de primeira divisão, o único senão prende-se com a ausência de iluminação suficiente para a realização do desafio em horário noturno. O arranjo do relvado, que apresenta algumas deficiências, em determinadas zonas "já estava prevista". A fatia dos direitos na transmissão televisiva relativa ao FC Porto foi oferecida ao Fabril, sem ter relação direta com o reparo do relvado onde o jogo se irá disputar.

Na antevisão ao confronto com o FC Porto, o presidente do emblema do Campeonato de Portugal espera "um milagre". Acima de tudo, Faustino Mestre mostra-se confiante com a vontade dos seus jogadores, na maioria jovens "ambiciosos e que querem chegar longe".

"Esta é uma oportunidade para eles se mostrarem. Vão lá para dentro e façam Taça. Eliminem o campeão nacional, o detentor da Taça de Portugal, e vamos ver. Não há que ter medo. Toda a gente já nos dá como derrotados, por isso não temos nada a perder. Quem tem a perder é o FC Porto", afirma, a terminar, o presidente do Fabril, Faustino Mestre.