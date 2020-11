Ordem dos Advogados "preocupada" com surto de Covid-19 na prisão de Tires

Veja também:

A Ordem dos Advogados “vê com muita preocupação" a situação que se vive atualmente na prisão feminina de Tires, onde existem já 158 pessoas infetadas com o novo coronavírus, incluindo 148 reclusas, oito funcionárias e duas crianças.

Em comunicado enviado para os advogados esta terça-feira, a Ordem "recomenda que evitem os encontros presenciais” com as reclusas do Estabelecimento Prisional de Tires, “a não ser em situações absolutamente excecionais”.

Numa outra comunicação enviada para as redações, a Ordem informa que o seu bastonário falou hoje com o Diretor Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP), que lhe assegurou que as reclusas que testaram positivo, e que estão isoladas num pavilhão próprio, “terão acesso a tudo o que necessitem e que poderão ter contacto com os seus advogados, como é seu direito constitucionalmente garantido”.

Na segunda-feira, o total de infetados na prisão de Tires subiu para 158, no mesmo dia em que o Ministério da Justiça admitiu que ainda não foi possível identificar a origem do surto.