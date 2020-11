Não há ligação entre surto de "legionella" e água de Matosinhos, indicam análises

Análises feitas à água do concelho de Matosinhos permitiram concluir a inexistência de uma relação com o surto de `legionella´ que está a afetar a região Norte do país, disse à Lusa a presidente da autarquia esta terça-feira.

“A única informação que tenho garantida é que, em termos de abastecimento de água de Matosinhos, foram feitas todas as certificações e não existe nenhuma relação [do surto] com o abastecimento público da água”, afirmou Luísa Salgueiro.

O número de mortes devido ao surto de ‘legionella' que está a afetar os concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos, no distrito do Porto, aumentou hoje para seis, divulgou à Lusa fonte de Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

No total, e segundo fonte da ARS/Norte, já se registaram, desde o início do mês, 56 casos de ‘legionella' em concelhos da região Norte, sendo que a origem do surto ainda está por determinar.

Ontem, a diretora-geral da Saúde indicou que foram já confirmados 64 casos desde 29 de outubro.

Dizendo-se “preocupada” com a evolução do surto, a autarca de Matosinhos diz estar a aguardar a identificação da sua origem para, desta forma, o controlar.