Houve até agora "adesão generalizada" dos portugueses aos limites de circulação

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu esta terça-feira que houve “uma adesão generalizada” das pessoas aos limites de circulação impostos pelo Governo devido à pandemia de Covid-19, e apelou ao respeito pelas regras anunciadas pelo Governo.

No passado sábado, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o Governo anunciou medidas restritivas de circulação nos 121 municípios com mais casos de infeção por Covid-19, na sequência do estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Foi instituída a proibição de circulação na via pública entre as 23:00 e as 05:00, e para os próximos dois fins de semana a mesma medida mas a partir das 13:00, também nos 121 concelhos.

Hoje, Eduardo Cabrita coordenou uma reunião da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência (que entrou em vigor às 00:00 de segunda-feira), após a qual disse que nestes dois dias de limitação de circulação as forças de segurança verificaram uma “adesão generalizada dos cidadãos” e uma “baixíssima” circulação, com os cidadãos interpelados pelas autoridades a invocarem, na generalidade, razões que justificavam a presença na via pública.