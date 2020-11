Crianças confinadas? Especialista decreta “estado de emergência de brincar ao ar livre”

Os adultos devem proteger-se contra o novo coronavírus, mas deixar as crianças brincar ao ar livre, em contacto com a natureza, pois o aprisionamento a que têm sido sujeitas vai ter consequências a vários níveis.

O alerta vem de Carlos Neto, professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, que acaba de lançar o livro “Libertem as crianças – A Urgência de Brincar e Ser Ativo”.

“As crianças não se mexem, não têm autonomia, não têm participação e eu acho que temos de criar aqui uma espécie de pacto de sustentabilidade para preparar estas crianças para uma sociedade futura, que é uma sociedade baseada na inteligência artificial, mas também na preservação da natureza”, afirma à Renascença.

Na opinião deste que é considerado um dos maiores especialistas mundiais na área da brincadeira e do jogo, e da sua importância para as crianças, não podemos viver no medo.

“Temos de criar condições para que as crianças sejam resilientes, tenham capacidade adaptativa, que sejam amigas da natureza, aprendam a ser críticos e inteligentes, mas também a ter uma boa regulação emocional, serem criativos, lidarem com situações não lineares” – isto, além de criá-las “para uma sociedade em que seja possível ter capacidades de aprendizagem múltiplas e relações sociais consistentes”.

Convidado do programa As Três da Manhã, Carlos Neto critica aquilo que chama “a pandemia do medo”.

“É pior que o vírus e, em relação as crianças, obviamente que a sua saúde mental e física está em causa”, avisa.

“É preciso que haja consciência, ao nível das políticas públicas e das tomadas de decisão governamentais, de que este aprisionamento do corpo vai ter consequências”, acrescenta, lembrando que, durante o confinamento, “as crianças passaram cerca de 80% de atividades sedentárias e em frente ao ecrã”.

“Isso significa que estamos a criar uma situação muito grave no que respeita essencialmente às competências motoras – ao que chamo literacia motora, física”, alerta.