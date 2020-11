Reino Unido regista 532 mortes, prepara vacinação para dezembro

Veja também:

O Reino Unido registou 532 mortes atribuídas a Covid-19 nas últimas 24 horas, um máximo desde meados de maio, e 20.412 novas infeções, informou o ministério da Saúde britânico, que planeia iniciar uma campanha de vacinação em dezembro.

Na segunda-feira tinham sido registadas 194 mortes por Covid-19 e 21.350 novos casos de contágio pelo coronavírus que provoca a doença, valores mais baixos do que nos dias anteriores, embora os dados do fim de semana sejam frequentemente afetados pelo atraso no processamento.

Nos últimos sete dias registaram-se 2.520 mortes, uma média de 360 por dia, mais 34% do que nos sete dias anteriores.

O total acumulado desde o início da pandemia Covid-19 no Reino Unido é agora de 1.233.775 contágios confirmados e de 49.770 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.

Porém, o balanço aumenta para 61.648 quando se incluem todos os casos cuja certidão de óbito refere contágio por Covid-19.

Esta terça-feira, o ministro da Saúde, Matt Hancock, prometeu que o Reino Unido pretende estar pronto para iniciar um programa de vacinação em massa contra Covid-19 a partir de dezembro se a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech for confirmada segura.