Governo de Trump dificulta transição de poder, equipa de Biden pondera recorrer à Justiça

A administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, está a dificultar a transição de poder para o Presidente eleito, Joe Biden, enquanto o Partido Republicano continua a dar cobertura às acusações de fraude eleitoral e sem aceitar os resultados das presidenciais de 3 de novembro.

Vários líderes republicanos, incluindo o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, apoiam os esforços de Donald Trump para contestar os resultados das eleições, que deram a vitória ao democrata Joe Biden.

Poucos líderes no Partido Republicano reconhecem a vitória de Biden ou condenam as ações que Trump está a levar a cabo na Casa Branca apesar da derrota.

Por outro lado, o procurador-geral, William Barr, autorizou o Departamento de Justiça a investigar as alegações de fraude eleitoral, enquanto Mitch McConnell se refere a esta situação como normal.

“As nossas instituições foram criadas para isso”, disse McConnell, acrescentando que o “sistema em vigor deve considerar as preocupações apresentadas pelo Presidente Trump, que está totalmente no seu direito de querer investigar as alegações de irregularidades”.

Até agora, nem Trump nem a sua equipa de campanha apresentaram quaisquer provas que sustentem essas alegações.