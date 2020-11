​Eleições nos EUA. Diretor da secção de crimes eleitorais demite-se

O diretor da secção de crimes eleitorais do Departamento da Justiça norte-americano, Richard Pilger, demitiu-se na segunda-feira, em protesto contra a decisão do procurador-geral dos Estados Unidos William Barr que autorizou os procuradores federais a avaliarem possíveis irregularidades na contagem dos votos.



A notícia é avançada pela agência Reuters que cita um email do próprio Pilger enviado para os seus colaboradores.

Donald Trump ainda não assumiu a derrota nas eleições e continua a acusar os democratas de fraude eleitoral, apesar de não apresentar provas que fundamentem a acusação.

Com a autorização de Barr, podem avançar as investigações ao ato eleitoral. Se não existisse essa autorização, as operações de investigação só poderiam acontecer depois da eleição estar certificada, o que só deve acontecer em dezembro.

As eleições presidenciais realizaram-se a 3 de novembro. A contagem de votos prolongou-se por vários dias e só no sábado foi possível determina a vitória de Biden.

Nesta altura, os resultados finais da votação ainda não são conhecidos, uma vez que alguns estados ainda estão a processar os resultados. No entanto, Biden já conseguiu garantir 279 votos do Colégio Eleitoral e Trump apenas 214.

A tomada de posse de Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro.