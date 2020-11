Alemanha regista 15.332 novas infeções e 154 mortes em 24 horas

Veja também:

A Alemanha registou 15.332 novas infeções pelo coronavírus que provoca a covid-19 e 154 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

O país alcançou um novo máximo de infeções diárias no sábado, pelo terceiro dia consecutivo, com 23.399 casos, após os 21.506 registados na sexta-feira e 19.990 na quinta-feira.

Desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, foram contabilizados 687.200 casos positivos e 11.506 mortes.

O RKI estima que cerca de 441.200 pessoas infetadas recuperaram da doença e que existem atualmente cerca de 235.500 casos ativos.

Em toda a Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias é de 139 casos por 100 mil habitantes.

O número de pacientes com Covid-19 em unidades de cuidados intensivos era 3.005, dos quais 1.688 receberam ventilação assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Atualmente, 20.970 camas em terapia intensiva estão ocupadas, embora o principal problema dessas unidades seja a falta de pessoal especializado, segundo os técnicos.

O fator de reprodução (R) que considera as infeções no intervalo de sete dias em relação aos sete anteriores, e que reflete a evolução das infeções de oito a 16 dias atrás, é de 0,98.

“Isto continua a significar um grande número de novas infeções diárias, visto que o número de pessoas atualmente infetadas na Alemanha é muito alto”, alerta o RKI.

A Alemanha iniciou há uma semana um confinamento parcial decretado pelo Governo para tentar conter o aumento diário de novo casos de covid-19. O Governo optou por fechar durante um mês bares, cafés, cinemas, teatros, museus e outros estabelecimentos.