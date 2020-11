Varzim suspende atividades após detetar mais casos de Covid-19

O Varzim anunciou, esta terça-feira, que decidiu suspender todas as atividades da equipa profissional devido a um surto de Covid-19.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube da Póvoa de Varzim informa que "foram detetados mais casos positivos assintomáticos" entre plantel e equipa técnica. No sábado, havia 11 casos do novo coronavírus no Varzim. O clube não revela o novo número de infetados.

Entre infeções, lesões e suspensões, os poveiros tiveram de defrontar o Académico de Viseu, a contar para a II Liga, no mesmo sábado, sem 11 jogadores. A partida, disputada na Póvoa, terminou empatada a um golo.

A data de regresso do Varzim será avaliada "consoante o desenrolar da situação epidemiológica", informa o 18.º classificado da II Liga.