V. Setúbal já pode inscrever jogadores e agradece a Jardel

O Vitória de Setúbal chegou a acordo com o Esporte Clube Taubaté, clube brasileiro com o qual tinha uma “grande dívida”, e já pode inscrever jogadores.

A notícia é confirmada pelo próprio Vitória nas redes sociais.

“Após vários dias e muitas horas de difíceis e complexas negociações entre o Vitória FC, na pessoa do seu presidente Paulo Rodrigues, e o clube brasileiro (com quem o Vitória FC tinha uma grande dívida que estava a criar graves problemas) Esporte Clube Taubaté, foi possível chegar a acordo, estando neste momento já assinado e validado pela FIFA. Esta dívida estava a criar gravíssimos problemas ao Vitória FC, e que com o passar do tempo iriam agravar-se ainda mais”, lê-se no comunicado.

O clube, que está esta época no Campeonato de Portugal, agradece ao empresário Jorge Baidek e ao ex-jogador Mário Jardel.

“Para este acordo ter sido alcançado, é importante destacar e agradecer a cooperação do presidente Gilson Rezende do Esporte Clube Taubaté, do Sr. Jorge Baidek e também do prestigiado ex-jogador Mário Jardel”, acrescenta o declaração dos sadinos.