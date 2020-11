Thiago Santana foi eleito o melhor avançado da I Liga em setembro e outubro.

O ponta de lança brasileiro do Santa Clara, de 27 anos, recebeu 45,60% dos votos dos treinadores do campeonato. Ficaram atrás Darwin Núñez (15,20%), do Benfica, e Rodrigo Pinho (9,60%), do Marítimo.

Durante o período equacionado, Thiago Santana registou uma média de um golo por jogo, com cinco "tentos" em cinco desafios.