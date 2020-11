Liga muda horário de três jogos

A Liga anunciou a alteração do horário de três jogos das 8.ª e 9.ª jornadas do principal campeonato português.

A receção do Paços de Ferreira ao Famalicão, da oitava jornada, inicialmente marcada para as 15h30 de sábado, 28 de novembro, foi antecipada para as 19 horas de sexta-feira, dia 27.

Esta mudança obrigou à alteração do horário do Tondela – Vitória Guimarães, que passou das 20h30 para as 21h00.

Já na jornada nove, o jogo entre Moreirense e Gil Vicente, que estava marcado para as 20h30 de sexta-feira, 4 de dezembro, passa para sábado, às 15h30.