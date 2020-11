César Peixoto é o novo treinador do Moreirense, anunciou o clube minhoto, esta terça-feira.

O técnico natural de Guimarães, de 40 anos, sucede no cargo a Ricardo Soares, com contrato até ao final da presente temporada.

Ricardo Soares, cuja saída foi comunicada na segunda-feira, deixou o clube cónego na 11.º posição do campeonato, ao fim de seis encontros, com o saldo de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O Moreirense não disputou a sétima jornada, frente ao Paços de Ferreira, devido a um surto de Covid-19 no plantel. O jogo foi adiado para data a definir.

César Peixoto, que começou a carreira de treinador em 2019, no Varzim, também já passou por Académica e Desportivo de Chaves, sempre na II Liga. Esta é a sua primeira experiência no primeiro escalão.