Rogério Ceni é o novo treinador do Flamengo

O Flamengo confirma a contratação de Rogério Ceni para treinador da equipa até dezembro de 2021.

O ex-guarda-redes, de 47 anos, estava a comandar o Fortaleza.

Precisamente o Fortaleza já se queixou da forma como o Fla avançou para a contratação do treinador.

Ceni, famoso por marcar muitos golos de bola parada enquanto jogava, é o treinador da moda no Brasileirão depois de ter começado no “seu” São Paulo, mas também por Cruzeiro e duas vezes no Fortaleza.

Rogério Céni substitui o espanhol Domènec Torrent, que esteve poucos meses no campeão brasileiro.