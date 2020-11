Diego Maradona deverá ter alta nos próximos dias

Diego Maradona, operado há uma semana a um hematoma na cabeça, pode vir a ter alta até quarta-feira, anunciou o seu médico, que também garantiu que o argentino se encontra "muito bem" e tem "vontade de sair" da clínica.

"Diego encontra-se em muito bom estado, animicamente, com vontade de sair. Estamos a avaliar a possibilidade de alta clínica com os médicos da terapia", disse o médico Leopoldo Luque à imprensa, frente à clínica Olivos, nos arredores de Buenos Aires, onde a ex-estrela do futebol argentino foi operado.

O neurocirurgião disse que o mais provável é que Maradona, com 60 anos, venha a ter alta na quarta-feira ou ainda durante o dia desta terça-feira, uma semana depois da operação a que foi submetido.

O antigo capitão da seleção argentina, que atualmente é treinador do Gimnasia de la Plata, foi hospitalizado a 2 de novembro, devido a anemia e desidratação. Apresentava igualmente um estado depressivo. Os exames a que foi submetido revelaram a presença de um hematoma subdural (acumulação de sangue entre a cobertura e a superfície do cérebro).