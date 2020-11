Miguel Oliveira já sabe “o que melhorar” para o GP da Comunidade Valenciana

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) já tem "uma ideia clara do que melhorar" este fim de semana para conseguir "lutar por um lugar nos cinco primeiros classificados" do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP.

"Julgo que agora temos uma ideia clara sobre o que podemos melhorar este fim de semana. A equipa fez um trabalho fantástico num tão curto espaço de tempo para me dar uma mota competitiva para a corrida de domingo [passado]", lembrou o piloto português, em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3, pela qual alinha na classe rainha do campeonato do mundo de velocidade em motociclismo.

Miguel Oliveira espera agora que o trabalho a realizar "sexta-feira e sábado" lhe possa dar "algumas ideias sobre o que fazer para a corrida de domingo".

O piloto de Almada ambiciona "estar no grupo da frente, a lutar por uma posição entre os cinco primeiros outra vez”. “Estou muito entusiasmado para continuar o nosso caminho neste circuito este fim de semana", concluiu o piloto português da KTM.

O GP da Comunidade Valenciana é a 13.ª e penúltima corrida da temporada.

Miguel Oliveira ocupa, atualmente, a 10.ª posição do campeonato de MotoGP, com 90 pontos, a apenas dois do nono classificado, o australiano Jack Miller (Ducati).

A última corrida da temporada disputa-se em 22 de novembro no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.