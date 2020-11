Orçamento do Estado “subestima a dimensão da crise”, diz Conselho Económico e Social

Veja também:

O Conselho Económico e Social considera que o Orçamento do Estado de 2021 "subestima a dimensão da crise".

É o que pode ler-se no parecer que foi discutido esta terça-feira no Parlamento à porta fechada.

O texto do Conselho Económico e Social foi aprovado por larga maioria, com apenas cinco abstenções.

O documento, a que a Renascença teve acesso, sublinha que a proposta do Governo para o orçamento do próximo ano "não contempla, quer na dimensão, quer na natureza dos mesmos, os apoios de que na atual situação de emergência, necessitam as empresas à beira do colapso e as famílias com maiores perdas de rendimento".

