Agricultura biológica é prioridade e já recebeu 139 milhões

A ministra da Agricultura afirmou agricultura biológica é uma prioridade do executivo, notando que esta prática já recebeu 139 milhões de euros do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

"A agricultura biológica é para nós uma prioridade, se não fosse não tínhamos uma estratégia nacional", assegurou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Mar.

A responsável pela pasta informou ainda que foi aberto um aviso para investimento na exploração agrícola, cujo prazo foi alargado a pedido dos beneficiários, com três milhões de euros de dotação.

Conforme apontou a governante, este aviso recebeu 272 candidaturas com um investimento proposto de 55 milhões de euros.

"Há da parte dos nossos agricultores uma grande adesão a estas medidas e a esta prática agrícola", sublinhou.

Maria do Céu Antunes disse ainda que, até à data, o PDR 2020 concedeu 139 milhões de euros para apoiar a criação e manutenção da agricultura biológica para cerca de 4.500 beneficiários, segundo os últimos dados reportados até julho.

A governante adiantou também que o executivo quer abrir, no próximo ano, estas medidas a novos beneficiários.