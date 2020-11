Sérgio Oliveira foca-se mais no "trabalho invisível" do que nos números

Sérgio Oliveira considera que mais importante que os golos e assistências que amealha é o trabalho que faz no meio-campo que decide se se encontra num dos melhores momentos de forma na carreira.

O médio do FC Porto está a ter um início de época fulgurante, em termos estatísticos, com seis golos e três assistências em 10 jogos. Contudo, em conferência de imprensa, esta terça-feira, ao serviço da seleção nacional, preferiu valorizar outra faceta do seu papel como centrocampista:

"Ligam muito aos números, assistências e golos, mas um médio não é só isso. Também fazemos um trabalho invisível que não é tão valorizado. Sinto-me bem, já me sentia bem anteriormente e espero continuar a sentir-me bem e poder ajudar a minha equipa e a seleção nacional."

De qualquer forma, Sérgio Oliveira não esconde que tem evoluído de ano para ano e atribui o mérito ao trabalho e aos treinadores.

"É a evolução natural de um jogador, dia após dia tento melhorar as lacunas que tinha, com a ajuda de Sérgio Conceição e Fernando Santos. Tento ouvir ao máximo e aproveitar cada treino e cada jogo para continuar a evoluir", sustentou o médio portista, de 28 anos.

Treinar para jogar bem em cada encontro

Sérgio Oliveira sente-se "com capacidade" para jogar na seleção e garante que dará o seu melhor, "seja a titular, na bancada ou a treinar".

O particular com Andorra, numa fase da época em que há muitos jogos, não vem a calhar. No entanto, Sérgio Oliveira sublinhou que "não há jogos menos importantes": "Este é o mais importante porque é o próximo."

Portugal recebe a Andorra na quarta-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.