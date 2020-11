João Mário. “Temos de ganhar os três jogos”

O extremo João Mário garante que a Seleção Sub-21 está focada e concentrada na vitória, o único resultado que interessa nas partidas que se seguem.

“Sabemos que temos de ganhar os três jogos para passar em primeiro lugar e vamos lutar por isso”, referiu o jovem dragão.

João Mário acrescenta que “pressão vamos ter sempre”. “Pertencemos a uma equipa que quer sempre ganhar, que luta sempre para vencer. No entanto, estamos habituados a isso e queremos os três pontos em todos os jogos”.

Esta é a segunda vez que João Mário é chamado por Rui Jorge aos Sub-21. O jogador está “muito feliz” e define-se como atleta: “Sou um jogador rápido, que gosta de encarar os adversários no 1x1. Em termos de referências, o Bruma [com quem já foi comparado publicamente] é um jogador com o qual me identifico muito, mas há outros: Hazard, Ronaldo, Neymar… Gosto de muitos jogadores e identifico-me com eles. No entanto, espero traçar o meu caminho e é o João Mário que eu espero mostrar da melhor maneira”, concluiu.

Esta quarta-feira, às 18h50, fala o selecionador Rui Jorge para fazer a antevisão à partida contra a Bielorrússia de qualificação para o Europeu da categoria.