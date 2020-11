Fernando Santos garante que Cristiano Ronaldo está "apto para os três jogos"

Fernando Santos garante que Cristiano Ronaldo não apresenta quaisquer limitações e que está pronto para defrontar Andora, França e Croácia.

O capitão da seleção nacional treinou em pleno, esta terça-feira, apesar de ter saído lesionado do último jogo da Juventus. Em conferência de imprensa de antevisão do particular com Andorra, Fernando Santos assegurou que Cristiano Ronaldo "treinou o tempo todo".

"Não apresentou nenhuma queixa, treinou normalmente com os colegas o tempo todo e está apto para os três jogos", frisou o selecionador.



Recorde deverá ter de esperar

Cristiano Ronaldo soma 101 golos pela seleção portuguesa e está a nove de bater o recorde do iraniano Ali Daei, que apontou 109.

O particular com a Andorra pode ser propício a uma aproximação, especialmente para alguém com a fome do capitão da seleção. Contudo, Fernando Santos salienta que não só Cristiano Ronaldo não ficaria saciado após bater o recorde, como todos querem jogar:

"Se me dissessem que ele amanhã marcava 10 golos, se calhar ficava satisfeito e acabávamos com isto e já ficava com o recorde batido. Mas isto não é assim. O Cristiano quer jogar todos os jogos, todos os minutos e todos os segundos. Mas todos eles às vezes têm de comer umas iscas, porque todos têm uma vontade enorme de jogar. Se fosse por aí, jogava com os 25 de início e não os podia tirar do campo."

Há jogadores, como Diogo Jota e João Félix, que estão em grande forma nos seus clubes. Porém, Fernando Santos lembrou que, no primeiro estágio, todos os elementos vinham de férias e, mesmo assim, fizeram "jogos fantásticos" diante de Croácia e Suécia.

"Estejam em grande forma ou não, o que me interessa é que façam o que têm feito nos jogos da seleção", frisou o selecionador.



Fazer a bola e a Andorra correr

Embora, fisicamente, a receção à Andorra não traga "nenhum benefício", Fernando Santos admite aproveitar para ver alguns dos jogadores ainda sem ou com poucas internacionalizações e para rodar os mais utilizados.

"Todos os jogadores são muito importantes e em qualquer jogo e em qualquer momento podem entrar em campo para ajudar", vincou.



A Andorra é uma "equipa muito organizada que defende muito, muito aguerrida e muito determinada", e que "enquanto puder, tentará impedir que Portugal faça golos". "Compete aos meus jogadores desbloquearem isso", salientou Fernando Santos.

O selecionador nacional considera crucial que a seleção evite os contactos físicos e que obrigue a Andorra "a correr atrás da bola".

Portugal recebe a Andorra na quarta-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.