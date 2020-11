Cristiano Ronaldo em pleno no primeiro treino da seleção

Cristiano Ronaldo apresentou-se sem limitações aparentes no primeiro treino da seleção nacional de preparação para o particular com Andorra e os jogos frente a França e Croácia, a contar para a Liga das Nações.

O avançado tinha saído lesionado do último jogo da Juventus, no domingo. No entanto, esta terça-feira, nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, Ronaldo treinou em quaisquer condicionantes.

De resto, Fernando Santos teve o grupo inteiro à sua disposição. As duas exceções são Anthony Lopes e Raphael Guerreiro, que foram autorizados a apresentar-se na Cidade do Futebol apenas esta terça-feira.

Portugal recebe a Andorra na quarta-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.