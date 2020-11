Varandas Fernandes. Luís Filipe Vieira "continua tranquilo" perante novas buscas

Varandas Fernandes assegura que, apesar de "aborrecido", Luís Filipe Vieira está "tranquilo" quanto aos mais recentes episódios dos processos judiciais que assolam o Benfica e o seu presidente.

Um dia depois de o Ministério Público realizar novas buscas no Estádio da Luz, por suspeitas de corrupção desportiva, um dos vices-presidentes reeleitos para a Direção garante, em Bola Branca, que o presidente do Benfica não se deixa afetar com as últimas notícias.

"Todas estas investigações têm sido analisadas e refletidas. Temos uma equipa jurídica a tratar destes processos. É um assunto falado, obviamente, internamente. Luís Filipe Vieira continua a dar todo o seu tempo ao SL Benfica e tranquilo. Obviamente que estas questões aborrecem qualquer pessoa, mas continua tranquilo, confiante, a trabalhar e a pensar em projetos cada vez mais inovadores para o SL Benfica", revela Varandas Fernandes.