SAD do Sporting confirma ter sido alvo de buscas

A SAD do Sporting confirma que a Polícia Judiciária realizou buscas nas suas instalações, esta segunda-feira, e mostra-se disponível para colaborar.

Em comunicado no site oficial, a SAD leonina confirma a realização das buscas, por suspeitas de um "alegado crime de branqueamento de capitais referente a 2011 e 2014", e "disponibiliza-se para colaborar com as autoridades para o esclarecimento de todo este processo".

"Congratulamo-nos ainda com o esforço do Ministério Público e das autoridades competentes em prol da verdade desportiva e da transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português, neste e noutros processos", pode ler-se no comunicado.

O período investigado, no caso do Sporting, coincide com as presidências de Godinho Lopes (2010 a 2013) e Bruno de Carvalho (2013 a 2018).