Manuel Cajuda avisa que Sporting "ainda está em fase de crescimento"

Manuel Cajuda considera que o Sporting “ainda está em fase de crescimento” e espera uma evolução ainda maior daqui para a frente.

Em entrevista a Bola Branca, o treinador diz que o clube de Alvalade “foi aquele que melhor rendimento retirou dos jogadores que tem” e a maior dúvida, nesta pausa do campeonato, é perceber como os adversários irão acompanhar este desenvolvimento.

Manuel Cajuda, um dos treinadores com mais jogos na I Liga, não fica surpreendido com a competitividade desta edição. O técnico algarvio acredita que este será um campeonato disputado a quatro e afirma que a única surpresa é “o comportamento de Benfica e Porto”, que esperava “que estivessem mais fortes”.

"Pote" tem dado ouro, mas Cajuda coloca travão

Apesar do grande início de época de Pedro Gonçalves, o técnico, que passou por clubes como o Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Marítimo, recusa fazer destaques individuais:

“Não gosto de elogiar jogadores [individualmente]. Há jogadores que se estão a destacar, mas em Portugal continuamos a cometer o erro de, em cinco jogos, considerar um jogador um supercraque."

Para Manuel Cajuda, o que faz sentido é “destacar o coletivo das equipas e, nesse aspeto, o Sporting está a ser o mais forte”.

A equipa de Rúben Amorim lidera o campeonato, à sétima jornada, com 19 pontos, seguido de Benfica e Braga, com 15. O FC Porto é quarto, com 13 pontos.