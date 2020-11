Litos. “Sporting pode assumir-se como candidato ao título”

Litos admite que o universo verde e branco desconfiava no início da temporada, mas agora tem de ser assumida “uma candidatura à conquista do campeonato, tem tudo para dar luta até ao final”.

O treinador fala de um “início de campeonato muito interessante do Sporting”, destacando a “qualidade” dos reforços e o trabalho do treinador Ruben Amorim, assim como o “espírito de união, que existe no plantel.

Litos, nestas declarações a Bola Branca, destaca ainda a “experiência do guarda-redes Adán, dos centrais Coates, Feddal e Neto e do médio defensivo João Palhinha”, que permite libertar os jovens para uma “missão mais ofensiva”.

Após sete jornadas, o Sporting comanda o campeonato com quatro pontos de avanço de Benfica e Sp. Braga e seis pontos do FC Porto.