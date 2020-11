O defesa Sebastian Coates está lesionado e vai falhar os jogos da seleção do Uruguai, de qualificação para o Mundial 2020.

O central do Sporting está a contas com uma tendinopatia no adutor direito e fica em Lisboa para acelerar a recuperação.

Ainda não se sabe qual a exata gravidade da lesão, mas não deve afastar o experiente jogador dos próximos jogos dos leões.