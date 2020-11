Escuteiros inauguram exposição em parceria com as Nações Unidas

Uma exposição agora inaugurada é uma das iniciativas do "Compromisso 2030" do Corpo Nacional de Escutas (CNE), um programa criado em 2018 com vista a promover a ‘Agenda 2030’ das Nações Unidas, e que já chegou a milhares de escuteiros. A mostra fala dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e das propostas de ação concretas para o movimento escutista.

No comunicado enviado à Renascença sobre esta exposição, o CNE explica que o ‘Compromisso 2030’ tem quatros eixos de ação: ”mobilizar e sensibilizar crianças e jovens para a importância dos ODS e dos desafios que o planeta atravessa; agir em prol de um futuro sustentável, reforçar e criar parcerias em torno do desenvolvimento sustentável e garantir políticas mais sustentáveis a nível local, regional, nacional e internacional, desde os agrupamentos aos decisores políticos”.

O CNE lembra, ainda, que “no atual contexto de pandemia” tem realizado diversas iniciativas online, como foi o caso do projeto ‘17 Dias, 17 ODS’, que consistiu na “realização de uma boa ação” diária por cada um dos ODS, e “foi replicada no Brasil, Guatemala, França, Luxemburgo, Grécia, Irlanda e Espanha”.

Em Portugal, para além das ações de sensibilização para a temática do desenvolvimento sustentável, os escuteiros têm contribuído para a concretização da ‘Agenda 2030’ através de ações concretas, como a limpeza de praias, rios e florestas e a ajuda aos mais necessitados.

A inauguração da exposição “Escutismo e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” foi organizada pelo Departamento Nacional dos ODS, em colaboração com o Museu do CNE, e com o apoio do Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental (UNRIC). O evento decorreu através da plataforma Zoom, e contou com mais de 100 participantes, de Portugal, mas também do Brasil, Luxemburgo e Argentina.

A exposição pode ser vista no Museu do CNE, que se situa na rua João Nascimento Costa, em Lisboa. Tem entrada livre, mas sujeita a marcação prévia, através do email museu@escutismo.pt, sendo admitidos apenas pequenos grupos, cumprindo todas as normas se segurança indicadas pela Direção Geral de Saúde.

O Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português, é a maior associação de juventude em Portugal, com mais de 70 mil elementos.