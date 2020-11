Cardeal D. António Marto: mais uma semana no hospital

O bispo de Leiria-Fátrima, cardeal D. António Marto, deverá continuar internado durante mais uma semana, no Hospital de Santo André, em Leiria.

A informação é avançada no "site" da diocese: "A febre que desencadeou o seu internamento parece estar controlada. No entanto, os tratamentos a que deve estar sujeito obrigam-no ao internamento durante mais uma semana."

A diocese lembra que "os testes realizados para despistar a presença de SARS-CoV-2 deram deram resultado negativo".

"O bispo D. António Marto revelou que se sente animado e que vive toda esta prova com fé e esperança em Deus. Já no sábado, a propósito da vigília de oração pelo Seminário, na qual estava previsto estar presente, confidenciou a sua vontade de oferecer os seus sofrimentos pelo Seminário e pelas vocações sacerdotais", lê-se, ainda, na nota publicada no "site" da diocese de Leiria-Fátima.

"A diocese de Leiria-Fátima continua a rezar pelo seu completo restabelecimento para que possa regressar quanto antes ao serviço do povo de Deus que lhe está confiado."