Prisão de Tires aguarda resultado de testes. 125 reclusas infetadas e 6 profissionais.

O Estabelecimento Prisional de Tires (cadeia feminina) tem 125 pessoas infetadas com Covid 19. De acordo com informação prestada pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) à Renascença, nesta prisão as primeiras infeções foram detetadas em quatro reclusas e ,depois, em mais 121, na sequência de uma testagem geral.



Além das mulheres presas, há também seis casos de infeção entre os trabalhadores. “Um elemento do corpo da guarda prisional e um trabalhador avençado da área da saúde positivos, aos quais devem ser acrescidos mais três guardas prisionais e um profissional de saúde que, tendo feito testes fora desta triagem, informaram, ao final da tarde de domingo, ter tido resultados positivos”, esclarece a DGRSP.

Na cadeia de Tires trabalham 140 pessoas e estão afetas 402 reclusas. “Durante o dia 7 de novembro (terminaram cerca das 20 horas), concluíram-se os testes a todas as reclusas e trabalhadores, aguardando-se os resultados “, informam os serviços Prisionais, deixando perceber que estes não são números fechados ainda.

Olhando para todo o sistema prisional, há até ao dia de hoje “150 casos positivos à Covid 19 entre reclusos (125 do Estabelecimento Prisional de Tires e outros 25 de reclusos de outros estabelecimentos prisionais e genericamente oriundos do exterior) e 80 entre trabalhadores (51 guardas prisionais, 16 profissionais de saúde, 4 professores, 3 auxiliares técnicos, 5 técnicos profissionais de reinserção e 1 motorista)” adianta a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais à Renascença.